المرصد: قصف أميركي للحشد الشعبي على الحدود السورية

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 16:05 - GMT 13:05 تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 15:52 - GMT 12:52

المصدر: دبي - قناة العربية

استهدفت طائرات أميركية مقرات للواء 19 بميليشيا الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، بعد منتصف ليلة الأمس، وفقا لما أوردته شبكة "روداوو" الكردية.ووفقا للشبكة، فإن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا كتائب حزب الله التي تعد واحدة من المجموعات الموالية لإيران في العراق.

المرصد السوري رجح بدوره حصول غارات على اللواء 19 التابع للحشد على الحدود السورية العراقية، أما التحالف الدولي فأعلن أن غارات استهدفت مواقع لداعش في البادية السورية.من جهتها، نفت قيادة عمليات الأنبار لميليشيا الحشد الشعبي تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أميركية، بحسب ما نشرتها وسائل إعلام.وكانت وسائل إعلام كردية أفادت باستهداف طائرات أميركية مقرات للواء 19 بميليشيا الحشد الشعبي في الأنبار بعد منتصف ليلة الأمس، مضيفة أن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا كتائب حزب الله.

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