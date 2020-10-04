اقليم كوردستان يسجل 620 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/04 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تسجيل 620 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في البيان رقم 221 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5691 فحصا جديداً.

* 2182 في اربيل ، 750 في السليمانية، 168 في كرميان، 2541 في دهوك، و50 في حلبجة.

يتبع............‌

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