طالباني يعزي برحيل علي فتاح

2020/10/04 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، برقية تعزية الى عمر فتاح عضو المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني بوفاة شقيقه البيشمركة العتيد علي فتاح.

وجاء في نص البيان:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل كاك علي فتاح، نشارككم وعائلتكم المناضلة والوطنية الاحزان.

نبتهل لله عز وجل ان يسكن الراحل في فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

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