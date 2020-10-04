عاجل | نتائج اجتماع برهم صالح وتولر

2020/10/04 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– تولر لرئيس الجمهورية: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة

– الرئيس صالح: ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار وصولاً الى السلام وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم

– الرئيس صالح: ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار

– الرئيس صالح لتولر: نؤكد أهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة وباء كورونا وتحجيم اضراره

– الرئيس صالح لتولر: نتمنى الشفاء العاجل للرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا من فيروس كورونا

– رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر في قصر السلام ببغداد

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