– تولر لرئيس الجمهورية: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة
– الرئيس صالح: ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار وصولاً الى السلام وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم
– الرئيس صالح: ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار
– الرئيس صالح لتولر: نؤكد أهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة وباء كورونا وتحجيم اضراره
– الرئيس صالح لتولر: نتمنى الشفاء العاجل للرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا من فيروس كورونا
– رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر في قصر السلام ببغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | نتائج اجتماع برهم صالح وتولر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | نتائج اجتماع برهم صالح وتولر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).