اليوم.. كلاسيكو تاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة

2020/10/04 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: أين نيوز} تشهد العاصمة الإسانية مدريد، وتحديدًا المدينة الرياضية لكبيرها ريال مدريد، كلاسيكو تاريخي بين الميرنجي وغريمه الكتالوني برشلونة، لأول مرة بشكل رسمي في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني للسيدات.ويخوض ريال مدريد الدوري الإسباني للسيدات بشعاره للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استحوذ العام الماضي على فريق سي دي تاكون، ليخوض الأخير آخر مواسمه بالشعار واسمه القديم، قبل أن يتحول هذا الموسم رسميًا إلى ريال مدريد بشعار النادي الملكي.ريال مدريد يخشى الهزائم الثقيلة في اختباره الأول أمام برشلونةالكلاسيكو سيكون الأول تاريخيًا بين الفريقين الغريمين، فيما من المتوقع أن يشهد تحديًا كبيرًا خاصة من جانب ريال مدريد القادم لإثبات نفسه في الكرة النسائية إذ يرغب في نقل روح الانتصارات التي تمتع بها الفريق طوال تاريخه إلى فريقه النسائي أيضًا، باحثًا عن المنافسة مع عمالقة الكرة الأوروبية على هذا المضمار كذلك، فيما سيمر الاختبار الأول بالغريم التقليدي، والذي كان قاسيًا على الفريق العام الماضي حين قابله باسم تاكون، ليتلقى الأخير الهزيمة 9-1 في الدور الأول ثم 6-0 في الدور الثاني، وهو ما لا يأمل الميرنجي أن يتكرر هذا العام، خاصة مع ارتدائه شعار ريال مدريد رسميًا.وكان ريال مدريد قد استغل سوق الانتقالات الصيفية للتعاقد مع 8 لاعبات جدد لتعزيز صفوفه، فيما رحل عن النادي 6 لاعبات، فيما ينتظر الجميع رؤية الفريق الملكي الجديد الذي لم يشاهده أحد حتى اللحظة في المباريات الرسمية، فيما لعب وديتين فقط ضد كل من مدريد سي إف إف وإي دي إف لوجرونيو.ومن جانبه، يدخل برشلونة المباراة بعد خوضه عدد من المباريات التحضيرية كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يتم إقصائه أمام فولفسبورج الألماني.وستقام المباراة اليوم في ملعب خال من الجماهير، بسبب الإجراءات المتبعة في العاصمة مدريد في ظل أزمة فيروس كورونا، فيما من المقرر أن يذاع تلفزيونيًا في إسبانيا.

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