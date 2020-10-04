2020/10/04 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومي عراقي يقدم واجب العزاء برحيل الأب الروحي للديانة الايزيدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/04 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي عراقي يقدم واجب العزاء برحيل الأب الروحي للديانة الايزيدية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي عراقي يقدم واجب العزاء برحيل الأب الروحي للديانة الايزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).