لهذا السبب.. فستان سوزان نجم الدين يثير غضب متابعيها

2020/10/04 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، جمهورها بصورا لها من حفل زفاف رجل الأعمال المصري باسل سماقية ، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطونيل ، والذى إقيم أول أمس ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.وأطلت النجمة السورية ، بفستان أبيض قصير ، أثار غضب متابعيها ، من ناحية لونه الأبيض ، […]

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