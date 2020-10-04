رئيس الجمهورية للسفير الأميركي: يجب دعم إجراءات حكومة الكاظمي في حماية البعثات

2020/10/04 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بشتى المجالات

الرئيس صالح شدد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار، داعيا الى أهمية تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار وصولاً الى السلام وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم.

السفير الأميركي أكد للرئيس صالح التزام بلاده بدعم استقرار العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.

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