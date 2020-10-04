2020/10/04 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – بدأ اجتماع وزاري ثلاثي عراقي أردني مصري، اليوم الاحد، لتنفيذ مخرجات قمة عمّان الثلاثية التي انعقدت في المملكة الاردنية في آب/أغسطس الماضي، وجمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.الاجتماع يشارك فيه من الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، ومن الاردن وزير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انعقاد اجتماع وزاري عراقي أردني مصري لتنفيذ مخرجات قمة عمّان المركز الخبري الوطني.

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