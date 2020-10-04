وزارة الصحة: تسجيل 52 وفاة و3817 حالة شفاء و3210 إصابة جديدة

2020/10/04 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل اثنتين وخمسين حالة وفاة ليبلغ المجموع الكلي للوفيات منذ تسجيل أول حالة تسعة الاف وثلاث مئة وتسعة وتسعين حالة وفاةفيما سجلت الوزارة ثلاثة الاف وثمان مئة وسبعة عشر حالة شفاء ليصل المجموع الكلي الى أكثر من ثلاث مئة وسبعة الاف حالة .

بينما سجلت الوزارة ثلاثة الاف ومئتين وعشرة إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي الى أكثر من ثلاثة مئة وتسعة وسبعين ألف حالة.

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