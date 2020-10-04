بيان من اللجنةالمالية .. نرفض قرار الحكومةبــ ربط توزيع رواتب الموظفين بـ قانون الاقتراض

2020/10/04 | 16:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أصدرت اللجنة المالية النيابية، بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، فيما اشارت اللجنة الى أن الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحرجه.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الاحد ، في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي ال...

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