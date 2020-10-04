“المعلومة” تنشر تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

2020/10/04 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة اليوم، الأحد، أمام ليفانتي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد للمواجهة: حراسة المرمى: كوروتوا، الدفاع: ميندي، راموس، فاران، ناتشو، الوسط: مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.

وتقام المباراة على ملعب “لا سيراميكا” بسبب التجديدات التي تجرى على ملعب “سيوتات دي فالنسيا” الخاص بنادي ليفانتي.

وستقوم وكالة/ املعلومة/ بنشر تقرير مفصل عن المباراة بعد نهايتها.



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