أصالة.. لطيفة وإليسا وآخرون: تفاعل كبير مع رسائل من نجوم عرب إلى العراق

2020/10/04 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

قدم عدد من نجوم العالم العربي تهنئة إلى العراق وشعبه بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف (3 تشرين الأول)، معربين عن أملهم بأن يعم الأمن في ربوع البلاد.



وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قد بادرت بالتهنئة وكتبت "كل عام والشعب العراقي بألف خير حلوة الوطنية والإنتماء والحرية".

كل عام والشعب العراقي بألف خيرحلوة الوطنية والإنتماء والحرية️#اليوم_الوطني_العراقي

— Najwa Karam (@najwakaram) October 3, 2020

وكتبت اليسا على صفحتها "معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب"، هكذا كتبت إليسا في تغريدتها بالمناسبة وأضافت "عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والإستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير".

معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب.



عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير

— Elissa (@elissakh) October 3, 2020

وايضا حيّت نوال الزغبي الشعب العراقي وتمنّت لهم الأمن والإزدهار "كل عام و العراق الحبيب و شعبه بخير و أمان و إزدهار".

كل عام و العراق الحبيب و شعبه بخير و أمان و ازدهار 🇮🇶#اليوم_الوطني_العراقي

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 3, 2020

ولم تفوّت نادين نجيم المناسبة.



فغردت:"كل عام والعراق والشعب العراقي الحبيب بألف خير يوم وطني سعيد".

كل عام والعراق والشعب العراقي الحبيب بألف خير 🇮🇶يوم وطني سعيد️#اليوم_الوطني_العراقي

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 3, 2020

عاصي الحلاني الذي يتواجد حاليا في القاهرة لإحياء حفل بمناسبة "إنتصارات 6 أكتوبر"، حيّا الشعب العراقي بأغنية له عن العراق وكتب: "#اليوم_الوطني_العراقي كل سنة والشعب #العراقي الحبيب بخير وسلام راجياً من الله أن يعود الأمن والأمان والأستقرار إلى أرض #العراق الغالي".

#اليوم_الوطني_العراقي كل سنة والشعب #العراقي الحبيب بخير وسلام راجياً من الله ان يعود الأمن والأمان والأستقرار الى ارض #العراق الغالي 🇮🇶#عاصي_الحلاني #assielhallani pic.twitter.com/xvITowdNaQ

— Assi El Hallani (@assihallani) October 3, 2020

وطبعاً لم تفوّت شذى حسّون المناسبة لتتقدم بالتهاني لبلدها وشعبه، فشاركت صورة لها مع العلم العراقي وعلّقت عليها :"عراقي الحبيب اليوم_الوطني_العراقي كل عام و بلدي الجميل وشعبه وأرضه بألف خير ويارب يعم الأمن والأمان والإستقرار بكل ربوع عراقنا الحبيب".

وكانت دانيلا سمعان زوجة نجم برشلونة السابق فابريغاس قد قدمت هي الأخرى التهاني للشعب العراقي، وكتبت عبر تويتر، "فلتحيا الأمة العراقية حرة مستقلة"

فلتحيا الأمة العراقية حرة مستقلة كل عام والعراقيين بالف خير نحو دولة عراقية مستقلة ....#اليوم_الوطني_العراقي🇮🇶

— Daniella Semaan (@firstLadyD4) October 3, 2020

فيما كتبت النجمة بلقيس، "كل عام والعراق الحبيب بألف خير".

#اليوم_الوطني_العراقي احبكم يا أهل #العراق وكل عام وأنتم بالف خير ️

— Balqees (@BalqeesFathi) October 3, 2020

كل عام و العراق الحبيب بخير ..



بلاد الرافدين الشعب الجميل الرائع كل سنة وانتم طيبين يا أغلي الناس و ربنا يوحد صفوفكم و يرجع العراق اقوى و بخير و بسلام #العراق #يوم_العراق_الوطني pic.twitter.com/jqZTX2kO6m

— Latifa Al-Tunisia (@latisol) October 3, 2020

كل عام والعراق وشعبها وأرضها بألف خير وفرح وسعادة وسلام أهمّ شي ياااااا رب 🤲️️ 🇮🇶#اليوم_الوطني_العراقي #العراق

— Yara (@yara_lb) October 3, 2020

وأثارت تغريدات والفنانين وتدويانتهم تفاعلاً إيجابياً واسعاً في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين جمهورهم من العراقيين.

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