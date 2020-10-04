تأخرت 50 يوماً.. نائب ببرلمان كردستان: صرف رواتب موظفي الإقليم ينتظر أمراً وحيداً

2020/10/04 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، زانا خالد، اليوم الأحد (04 تشرين الأول 2020)، أن حكومة الإقليم لن تستطيع توزيع رواتب الموظفين في الإقليم إلا بعد إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار.

وقال خالد في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "بالأساس مع المبلغ المرسل من بغداد هناك عجز في إكمال الرواتب، لأن أسعار النفط منخفضة بشكل كبير، وهناك قلة بالإيرادات المالية التي يحصل عليها الإقليم".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم تدرك حجم الضرر الذي يقع على المواطنين، ولكن لا تستطيع توفير السيولة، لذلك تنتظر إرسال مبلغ 320 مليار دينار، لتكمله مع العائدات التي حصلت عليها جراء بيع المنافذ وعائدات المنافذ، ليتسنى لها دفع رواتب الموظفين، وبخلافه لن تستطيع توزيع الرواتب في الوقت الحالي".

وفي نفس السياق تستعد مدن إقليم كردستان للخروج بتظاهرات مجدداً، نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من 50 يوماً مع عدم وجود تصريحات حكومية بشأن وجود موعد محدد لصرف الرواتب.

وفي وقت سابق، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

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