نابولي يتحدى رابطة الدوري الإيطالي ويرفض مواجهة يوفنتوس

2020/10/04 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

رفضت إدارة نادي نابولي سفر فريقها الأول لكرة القدم إلى مدينة تورينو لخوض مواجهة فريق يوفنتوس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى "سيريا آ" موسم 2020-2021.

وأعلن نابولي، يوم الجمعة، عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين صفوف فريقه الأول.

وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى الذي أعلن قبل أيام عن إصابة 19 فردًا من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا.

وأجَّل الاتحاد الإيطالي مباراة جنوى ضمن المرحلة السابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع المنصرم، علمًا بأنه خسر في المرحلة التي سبقتها أمام نابولي بسداسية نظيفة.

ومن جانبه، وضع يوفنتوس لاعبيه وجهازه الفني في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، بل من التواصل مع العالم الخارجي، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وتتمسَّك رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإقامة المباراة في موعدها، بعدما تأكد لديها موافقة السلطات المحلية والصحية على سفر فريق نابولي إلى مدينة تورينو لمواجهة يوفنتوس.

ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط من الفوز على بارما وجنوى، بينما يأتي يوفنتوس حامل اللقب في المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز على سامبدوريا وتعادل مع روما.

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