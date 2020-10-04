2020/10/04 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وجهت رئاسة مجلس النواب ، اللجنة القانونية بضرورة تعديل قانون مجلس الدولة بما يتلاءم مع المهام والوظيفة الملقاة على رئيس واعضاء ومستشاري هذه المؤسسة المهمة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان توجـه بتعديل قانون مجلس الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان توجـه بتعديل قانون مجلس الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).