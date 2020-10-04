بالارقام تراجع الاصابات بكورونا خلال يوم واحد في العراق

2020/10/04 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاحد، عن تسجيل 3210 إصابات بفيروس كورونا.

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