الحشد الشعبي يكشف حقيقة تعرض قطعاته للقصف في الأنبار

2020/10/04 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة الحشد الشعبي في الانبار، اليوم الاحد، تعرض قطاعاتها لقصف الجوي على الحدود مع سوريا. ...

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