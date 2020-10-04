الزراعة النيابية: الحزام الاخضر حول المدن خطوة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية

2020/10/04 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بان الحزام الاخضر حول المدن خطو ة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "اغلب المدن تعيش واقعا صحراويا حله الامثل زيادة عدد المساحات المزروعة بالاشجار والنباتات التي لها القابلية على التاقلم مع الاجواء الحارة الجافة وتقلل من نسبة الغبار الداخلة للمدن".

واضاف الشمري، ان "اللجنة تدعم الوزارة في خطواتها نحو تحقيق هذا الهدف والذي سيكون له مردودات ايجابية للزراعة واستصلاح المزيد من الاراضي خدمة للواقع الزراعي باستمرار الاكتفاء وزيادة الايرادات".

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