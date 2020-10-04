2020/10/04 | 16:46 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أكتوبر 2020 | 04:42 مساءً | عدد القراءات : 5

بعد اصابة ترامب..



بايدن سيخضع للفحص في كل مرة يسافر فيها ضمن الحملة الانتخابية

اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاحد، انه وبعد ثبوت اصابة ترامب بوباء فايروس كورونا فان المرشح الديمقراطي جو بايدن سيخضع بشكل متكرر لعملية الفحص للتأكد من عدم اصابته بالوباء بينما سيستمر بحملته الانتخابية بنفسه.

وذكر التقرير انه ” وطبقا لمصدر مطلع على اختبار المرشح الديمقراطي فان بايدن سيخضع لاختبار في كل مرة يسافر فيها، فيما اعلن مدير الحملة الانتخابية انه سيتم الاعلان عن نتائج الفحص عن كل اختبار سيجريه “.

وقال المتحدث باسم الحملة أندرو بيتس في بيان “لقد التزمنا بممارسات السلامة الصارمة والشاملة التي أوصى بها خبراء الصحة العامة والأطباء في جميع حملاتنا – بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والضمانات الإضافية”، مضيفا “سيجري اختبار نائب الرئيس بايدن بانتظام ، وسنصدر نتائج كل اختبار”.

من جانبها قالت نائبة مدير الحملة كيت بيدين جفيلد للصحفيين إن ” بايدن يخضع للاختبار على أساس أسبوعي ، لكن ذلك انتعش مع زيادة سفره في الأسابيع الأخيرة.



وقد أعلن نائب الرئيس السابق مؤخرًا ان نتيجة اختبار فايروس كورونا كانت سلبية يوم الجمعة ، بعد ساعات من إعلان ترامب تشخيصه – وبعد أيام من مشاركة الاثنين مرحلة للمناظرة الرئاسية الأولى”.

وقال مسؤول كبير في حملة بايدن كان في المناظرة إنه لم يكن هناك اتصال من حملة ترامب أو البيت الأبيض لتنبيه حملة بايدن من الانكشاف المحتمل.



وقال ذلك المسؤول إن حملة بايدن تعتقد أنه لا يوجد الكثير من المخاطر لأننا “لم نكن قريبين منهم قط”.

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