الفيروس القاتل يفتك بنحو 10 آلاف شخص في العراق

2020/10/04 | 16:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت حصيلة الإصابات طفرة جديدة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 379 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 3200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل ​3210 إصابات جديدة و52 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3817 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 62 ألف شخص، 523 منهم تحت العناية المركزة.

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