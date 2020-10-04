الحزب الشيوعي العراقي والدين - قاسم علي فنجان

2020/10/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان قد تكون من مميزات الحزب الشيوعي العراقي هو علاقته الوطيدة بالدين، فعلى مر تاريخ هذا الحزب لم يصدر أي نقد جدي للدين في ادبياته، مما انعكس على الممارسة السياسية له، توضحت تلك الممارسة بعد اشتراكهم في مؤتمرات ما سمي ب "المعارضة"، التي كانت عبارة عن قوى دينية "إسلامية متطرفة" وقومية "شوفينية"، فقد وضع يده بيد كل هذه القوى، بل أصبح "ذيلا" تابعا لهذه القوى، تابعا ل "المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة باقر ال ......





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