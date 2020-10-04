2020/10/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " لا يتطلب نشر التنوير شيئًا غير الحرية، ولا يزال أكثر الحريات ضررًا، ألا وهي استخدام العقل في كل شيء.



"ما الفرق بين الأنوار والتنوير في اللغة العربية من جهة وفي التلقي الثقافي للفلسفة الكانطية من جهة اخرى؟ هل يمكن أن يكون التنوير تجربة مشتركة وفعل جماعي ؟ وألا تتطللب الأنوار قيام حركة ثقافية إصلاحية؟ وما المقصود بالتنوير الذاتي؟ وهل يتناقض مع تجارب التنوير الكوني؟الترجمة:" الأنوار 1 ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواب عمونيال كانط عن هذا السؤال: ماهي الأنوار؟ 1784. - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواب عمونيال كانط عن هذا السؤال: ماهي الأنوار؟ 1784. - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).