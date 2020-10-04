بالصورة… موقف عمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات في ميناء ام قصر الشمالي اليومين الماضيين

2020/10/04 | 17:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، اليوم الاحد 4 تشرين الاول 2020، موقف عمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي ليومي 2-3 / تشرين الاول / 2020.

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