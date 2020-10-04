2020/10/04 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- الأدبي:- http://www.kemyllc.com/grd/a_art.php العلمي ..الاحيائي والتطبيقي http://www.kemyllc.com/grd/a_app.phpهناك تفاصيل اخرى بخصوص روابط نتائج الدور الأول للسادس الإعدادي المقرر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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