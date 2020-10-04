من أذربيجان شرقا إلى ليبيا غربا.. لماذا لن تستغني تركيا عن المرتزقة السوريين؟

2020/10/04 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة جديدة على الصعيد الدولي، تواصل تركيا استخدامها لمرتزقة سوريين لخوض مغامراتها الخارجية، بينما لا تجند غالبية الدول أشخاصا من دول ثالثة في حروبها.

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