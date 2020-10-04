عاجل | الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: توصلنا لخيوط مهمة بشأن مطلقي الصواريخ

2020/10/04 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناطق باسم القائد العام: عمليات فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة مستمرة

الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: توصلنا لخيوط مهمة بشأن مطلقي الصواريخ

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