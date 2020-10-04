الأعرجي: من يستهدفون السفارات والبعثات الأجنبية يهدفون لعزل العراق عن العالم

2020/10/04 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ان الجهات المتورطة بتنفيذ الهجمات على السفارات وبعثات الدول الاجنبية في العراق تهدف الى عزل البلاد عن العالم.

وأوضح الاعرجي في تصريح ادلى به اثناء زيارة قام بها لمحافظتي نينوى ودهوك، تفقد خلالها مقر قيادة عمليات نينوى والتقى فيها المحافظ نجم الجبوري والقيادات الأمنية بالمحافظة، إضافة الى حضوره مراسم عزاء الاب الروحي للطائفة الايزيدية بالعراق والعالم، أوضح ان مسؤولية حماية السفارات تقع على عاتق الحكومة العراقية.

وعن الوضع الأمني في نينوى، شدد الاعرجي على ضرورة التواصل مع شرائح المجتمع، وإزالة العراقيل التي تقف حائلا أمام استقرار المحافظة وأمن أبنائها، لافتا الى أهمية تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخاصة بالحفاظ على أمن وراحة المواطنين وممتلكاتهم، والاستمرار بضبط الحدود ومراقبتها، والعمل على تذليل الصعوبات أمام أهالي نينوى.

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