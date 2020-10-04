التربية العراقية تخصص رابطين للإطلاع على نتائج السادس الإعدادي

2020/10/04 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التربية العراقية ، الأحد 4-10-2020، إنها خصصت رابطين الكترونين للإطلاع على نتائج السادس الإعدادي - الدور الأول.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تنوه الى تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020 ، حيث ان هذا الإجراء يتيح للطلبة الحصول على نتائجهم فور إعلانها عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال او جهاز الحاسوب".

وأدناه الروابط التالية ...

الادبي :- http://www.kemyllc.com/grd/a_art.php

العلمي ..الاحيائي والتطبيقي :-

http://www.kemyllc.com/grd/a_app.php

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