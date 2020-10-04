وفاة احد اشهر اطباء جراحة القلب في العراق والشرق الاوسط لاصابته بكورونـا

2020/10/04 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن وفاة احد اشهر اطباء جراحة القلب في العراق والشرق الاوسط متأثرا لاصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعـى مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الدكتور اثير باقر الانصاري اختصاص جراحة القلب في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب في بغداد ، متأثرا باصابته بفيروس كورونا./انتهى5

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