2020/10/04 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة دعم اجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين الرئيس العراقي والسفير الامريكي بشان البعثات الدبلوماسية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بين الرئيس العراقي والسفير الامريكي بشان البعثات الدبلوماسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).