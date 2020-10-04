2020/10/04 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن الاثر القانوني المترتب على الحكومة بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.وقال التميمي في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب لكل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم، وهو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير قانوني يبين الاثر القانوني المترتب على تأخير الرواتب المركز الخبري الوطني.

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