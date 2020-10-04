مرور السليمانية تصدر ايضاحا حول تشغيل كاميرات مراقبة السرعة

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الاحد، عن تشغيل الكاميرات الثابتة الخاصة بمراقبة سرعة المركبات وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان: ان الكاميرات الثابتة والخاصة بمراقبة سرعة المركبات والبالغ عددها 21 كاميرة ستدخل حيز التشغيل خلال الشهر المقبل، مشيرة الى انه ستم في الوقت ذاته توزيع نحو 40 كاميرة متحركة في شوراع المدينة.

PUKmedia خاص‌

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