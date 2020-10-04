المالية النيابية: العراق يتعرض للافلاس خلال 6 اشهر

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، ان استمرار اقتراض العراق من المصارف والبنوك سيعرض البلاد الى الافلاس خلال 6 أشهر، مبينة ان على الحكومة تقديم ورقة اصلاح اقتصادية للخروج من الازمة المالية في عموم البلاد.

وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

واضاف ميرزا: ان الحكومة الاتحادية تحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، مبينا انه من غير الممكن للحكومة الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين، متسائلا اذا كانت الحكومة تقترض المال لتسديد الرواتب فما هو واجبها اذا؟

واشار الى ان الحل لخروج البلاد من ضائقتها المالية يكمن في ان تقدم الحكومة ورقة اصلاح اقتصادية الى مجلس النواب، مشيرا الى ان على الحكومة ان تشرح خلال ورقة الاصلاح الياتها للخروج من الازمة المالية، فيما اذا كانت بالاقتراض ام عن طريق ايجاد مصادر مالية اخرى.

ولفت عضو اللجنة المالية، الى انه كان من المفترض على الحكومة تقديم ورقة الاصلاح تلك في تأريخ 24/8 الا انها لم تقدمها، مبينا ان وزير المالية الاتحادي وعد بتقديم ورقة الاصلاح منتصف الشهر الحالي، مستطردا ان ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان والبالغة 320 مليار دينار مرتبط بتوزيع المالية الاتحادية لرواتب الموظفين في باقي انحاء البلاد.

PUKmedia خاص‌

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