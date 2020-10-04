العراقيون اشتروا 30 ألف عقار في تركيا خلال 5 سنوات فقط

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها نحو 155 ألفاً للأجانب، في مقدمتهم العراقيون، بينما استحوذت إسطنبول على النسبة الأكبر من المبيعات.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأحد، معطيات حول مبيعات العقارات في البلاد بين سبتمبر/ أيلول 2015 وأغسطس/ آب 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يحل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020، في عام 2017 بواقع 1.4 مليون وحدة، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأناضول.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع 1.19 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720.1 ألف وحدة، ثم ولاية إزمير بـ 412.5 ألفاً، وأنطاليا 313.7 ألفا، وبورصة 265.7 ألف وحدة.

كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 39.8% بما يعادل 61.7 ألف وحدة، تبعتها ولاية أنطاليا بـ 32.6 ألفاً، ثم بورصة بـ 8.9 آلاف، ويالوفا بـ 8.6 آلاف، وأنقرة بـ 7.8 آلاف وحدة، وصقاريا بنحو 4.7 آلاف وحدة.

وتصدر العراقيون الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات، بواقع 30.2 ألف وحدة، تلاهم الإيرانيون بنحو 15 ألف وحدة، ثم السعوديون بـ 13.2 ألفاً، والروس بـ 11.2 ألفاً، والكويتيون بحوالي 10.1 آلاف وحدة.



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