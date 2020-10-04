المالية النيابية: الحكومة باشرت بسحب ارصدة الوزارات لتغطية عجز الرواتب

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تحرك الحكومة لسعد العجز برواتب الموظفين للأشهر المتبقية من ارصدة الوزارات والتي تقدر بأكثر من 3 ترليونات دينار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار لـ/المعلومة/ ان “الحكومة بحاجة الى 7 ترليونات دينار لتغطية نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المقبلة”.

واضاف ان “ايرادات الحكومة تبلغ نحو 4 ترليونات دينار ما يعني وجود عجز برواتب الموظفين للاشهر المقبلة تقدر بنحو 3 ترليونات دينار”.

واوضح ان “الحكومة بدأت بخطوة سحب ارصدة الوزارات لتغطية النفقات الخاصة بالرواتب وهذا الأمر يمثل السير نحو سياسات خاطئة وغير مدروسة”.انتهى25و

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