إيران تفرض (عقوبة) على العراق لمخالفته اتفاقية ملزمة

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت منظمة الطيران المدني الايرانية، الأحد، الغاء بسبب مخالفة الشركة اتفاق نقل المسافرين بين البلدين.

ونقلت وكالة انباء فارس عن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، تورج دهقاني زنكنة، قوله اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، انه تم "الغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءا من اليوم 4 تشرين الاول حتى إشعار آخر".

وأوضح زنكنة، بأن الغاء التراخيص يأتي إثر ارتكاب الشركة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات فيما الاتفاق بين ايران والعراق ينحصر بنقل شركات الطيران، الدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط.

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