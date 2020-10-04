الدولار الأميركي يسجل انخفاضا أمام الدينار العراقي

2020/10/04 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاحد، إنخفاضا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، 123,350 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 123,700 دينار.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,350

السعر في الصيرفات (تقريبي)

123,250

124,250

النجف

123,750

السليمانية

123,700

اربيل

123,650

البصرة

123,750

الموصل

123,750

ميسان

123,900

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