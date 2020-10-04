الدولار الأميركي يسجل انخفاضا أمام الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاحد، إنخفاضا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، 123,350 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 123,700 دينار.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
123,350
السعر في الصيرفات (تقريبي)
123,250
124,250
النجف
123,750
السليمانية
123,700
اربيل
123,650
البصرة
123,750
الموصل
123,750
ميسان
123,900
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