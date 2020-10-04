2020/10/04 | 17:17 - المصدر: عين العراق

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تعرف على الاثر القانوني المترتب على تأخير الرواتب

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن الاثر القانوني المترتب على الحكومة بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.

وقال التميمي ان “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب لكل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم، وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”، لافتا الى ان “إذا كان التاخير صرف الرواتب لاسباب ترتيب أو جرد لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

واضاف ان “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان هو نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث بها”.

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