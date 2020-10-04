كورونا يضرب نادٍ نمساوي.. والفريق في الحجر الصحي

2020/10/04 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن النادي النمساوي، ريد بول سالزبورغ، الأحد، عن إصابة ثلاثة لاعبين من فريقه بفيروس كورونا المستجد بعد المبارته ضد ماكابي تل أبيب الإسرائيلي في تصفيات مسابقة الدوري الأوروبي

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