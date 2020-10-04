2020/10/04 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن مصدر امني، اليوم الاحد، مصرع وإصابة خمسة اشخاص في حادث سير مروع بالانبار.وقال المصدر في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “شخصين لقيا مصرعيهما واصيب ثلاثة اخرون اثر تصادم سيارة مدنية بعجلة حمل على طريق هيت- رمادي”.وأوضح المصدر، انه “تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..حادث مروع في الانبار يؤدي الى مصرع واصابة 5 اشخاص المركز الخبري الوطني.

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