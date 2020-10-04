فيديو.. ممثل أمريكي شهير يتعرض للضرب من مجهول أثناء سيره في شوارع نيويورك

2020/10/04 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ تعرض الممثل الأمريكي ريك مورانيس ، لهجوم مفاجئ أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك،حيث قام رجل مجهول بضربه وطرحه أرضا دون سبب ثم تركه وانصرف، ملقى على الأرض.وطلبت شرطة نيويورك فى تحديد هوية مهاجم مورانيس ، وتم نقل الممثل الأمريكى إلى أحد المستشفيات ، لتلقى العلاج اللازم ، وكشف مدير أعمال […]

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