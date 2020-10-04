صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”711 ” المسجلة اليوم

2020/10/04 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 711 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 637 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 711 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 637 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 93 حالة

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قطاع بغداد جديدة 10351 حالة

قطاع الاعظمية 83 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة .





قطاع البلديات الثاني 53 حالة .





قطاع الشعب 104 حالة .

قطاع البلديات الاول 33 حالة

قطاع المدائن 36 حالة

قطاع النهروان 72 حالة

قطاع الصدر 94 حالة

– 74حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـ

مدينة الصدر 22 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .





345, 357 .



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,331 الشعب 6 حالات محلة 317, 337, , ,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 7

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 503, •

الامين 4 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 7 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 6 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 48283 توفي منهم1261 للاسف فيما اكتسب الشفاء 40061 ومتبقي قيد العلاج 6961”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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