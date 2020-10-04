2020/10/04 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله.وجرى في اللقاء، بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك للتصدي إلى تنظيم داعش الإرهابي ولا سيما في المناطق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات عسكرية في كردستان بين حكومة الاقليم و الجيش العراقي والحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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