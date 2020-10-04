2020/10/04 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بقضية المعنف ’’حامد سعيد’’.. صدور أحكام قضائية بحق عناصر من حفظ النظام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بقضية المعنف ’’حامد سعيد’’.. صدور أحكام قضائية بحق عناصر من حفظ النظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).