النجف يفوز على السماوة في ودية

2020/10/04 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/فاز نادي النجف على نظيره السماوة بهدف يتيم في مباراة ودية جرت في ملعب المحافظة القديم، ضمن استعدادات الفريق للدوري .وسجل الهدف الوحيد للنجف مصطفى مؤيد ./انتهى.

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