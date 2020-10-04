2020/10/04 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن التوصل لخيوط مهمة بخصوص إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: حصر السلاح بيد الدولة مستمر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: حصر السلاح بيد الدولة مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).