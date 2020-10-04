2020/10/04 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر أمني، اليوم الاحد، اغتيال رجل اعمال ايزيدي في محافظة نينوى.وقال المصدر في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة رجل الاعمال الايزيدي بشير كورية، اثناء عودته من مجلس عزاء البابا شيخ في الشيخان وخلال وصول سيارته بالمقربة من قرية بيبان التابعة لناحية القوش […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر امني: اغتيال رجل الاعمال الايزيدي المعروف بشير كورية في نينوى المركز الخبري الوطني.

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