اغتيال رجل اعمال ايزيدي بارز

2020/10/04 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مجهولون يوم الاحد، رجل الاعمال الايزيدي "بشير كورية" على الطريق الرابط بين شيخان والقوش.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان حادث الاغتيال وقع بعد عودة رجل الاعمال الايزيدي بشير كورية من مجلس عزاء الاب الروحي للايزيديين بابا شيخ، موضحا، ان اكثر من 15 رصاصة استهدفته داخل سيارته.

واضاف: ان التحقيقات مازالت مستمرة في الحادث.

يشار الى ان رجل الاعمال بشير كوردية كانت له مساهمات ومساعدات كبيرة للايزيديين خاصة بعد عام 2014 عقب احتلال التنظيم الارهابي لشنكال، كما اسس دارا للايتام اضافة الى مهام خيرية وانسانية عديدة.

PUKmedia خاص‌

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