2020/10/04 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة التربية الاتحادية، روابط الكترونية لمعرفة نتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: انها تنوه الى تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وأضافت: ان هذا الإجراء يتيح للطلبة الحصول على نتائجهم فور إعلانها عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال او جهاز الحاسوب.

وبالامكان الدخول الى الروابط من خلال النقر على الروابط ادناه:

للأدبي انقر هنـــــــــــــــــا لطفا

للعلمي والاحيائي والتطبيقي انقر هنـــــــــــا لطفا

PUKmedia عن اعلام وزارة التربية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تخصص رابطين للحصول على نتائج السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تخصص رابطين للحصول على نتائج السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).